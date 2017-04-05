Максимовская подтвердила поступление предложения о работе от Сбербанка

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Российская тележурналистка Марианна Максимовская подтвердила, что получала от президента Сбербанка Германа Грефа предложение о работе, при этом уточнив, что менять место трудоустройства не намерена.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источник написала, что правление Сбербанка не утвердило кандидатуру Максимовской на пост старшего вице-президента и директора департамента маркетинга и коммуникаций крупнейшего российского банка. В конце марта, когда стало известно о возможном назначении тележурналистки, ни банк, ни сама Максимовская эту информацию не прокомментировали.

Сбербанк назвал слухами переговоры о назначении Максимовской и отказался их комментировать.

"Дорогие коллеги! Я в командировке довольно далеко и, так как начался очередной вал звонков с вопросами об изменениях в моей работе, отвечаю всем сразу — никаких изменений нет. Я, действительно, получала предложение от президента Сбербанка, однако моя работа меня не отпустила. О чем мы говорили с господином Грефом еще в минувшую пятницу. Могу добавить, что крайне удивлена появившимися сообщениями о том, что мою кандидатуру выдвигали на правлении банка. Если в начале был слив, то теперь уж прямо вымысел. Впрочем, хорошо, что почти обошлось без конспирологии", — написала Максимовская на своей странице в Facebook в среду.

В феврале бывший главный редактор агентства РИА Новости Светлана Миронюк уволилась из крупнейшего российского банка, где с 1 февраля 2016 года занимала должность старшего вице-президента, директора департамента маркетинга и коммуникаций.

Марианна Максимовская — известная российская журналистка и телеведущая. Она была ведущей новостных программ на Первом канале и НТВ. Кроме того, Максимовская была автором и ведущей собственной программы "Неделя" на "Рен ТВ". С 2016 году Максимовская является вице-президентом холдинга "Новаком".