Греф прокомментировал слухи вокруг назначения Максимовской

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости/Прайм. Сбербанк ведет переговоры о кураторе медиа со многими людьми. При этом в полномочия правления банка не входит назначение кандидатуры на эту должность, сообщил глава кредитной организации Герман Греф журналистам.

"Я сегодня прочитал (в СМИ — ред.) — какие-то глупости пишут, что не утвердило правление (Максимовскую — ред.). У нас эти вопросы не рассматриваются на правлении. Кто-то что-то придумал. Это все придумки", — заявил Греф.

В среду газета " Ведомости " со ссылкой на источник написала, что правление Сбербанка не утвердило кандидатуру Марианны Максимовской на должность старшего вице-президента и директора департамента маркетинга и коммуникаций крупнейшего российского банка.

Пресс-служба Сбербанка назвала переговоры о назначении Максимовской слухами и оставила публикации СМИ без комментария. В конце марта, когда стало известно о возможном назначении тележурналистки, банк это также не комментировал.

Должность старшего вице-президента, директора департамента маркетинга и коммуникаций освободилась в феврале, после того как из крупнейшего российского банка уволилась бывший главный редактор агентства РИА Новости Светлана Миронюк.

Марианна Максимовская — известная российская журналистка, вела новости на Первом канале и НТВ. Кроме того, она была автором и ведущей собственной программы "Неделя" на "Рен ТВ". С 2016 году Максимовская является вице-президентом холдинга "Новаком".