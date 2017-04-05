Международные резервы Украины сократились на 2,2% в марте

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости. Международные резервы Украины в марте сократились на 2,2% и на 1 апреля составили 15,123 миллиарда долларов, говорится в сообщении Нацбанка Украины.

Согласно новому меморандуму о сотрудничестве между Украиной и МВФ, международные резервы Украины к концу 2017 года должны составить 21,8 миллиарда долларов, что на 0,5 миллиарда долларов меньше, чем ожидалось ранее.

"Международные резервы Украины на 1 апреля 2017 составили 15,123 миллиарда долларов, по предварительным данным. За месяц они уменьшились на 2,2% в связи с необходимостью осуществления платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте", — говорится в сообщении.

В частности, на осуществление платежей правительства по обслуживанию и погашению долга было направлено 582,1 миллиона долларов, на платежи Нацбанка страны в пользу МВФ – 16 миллионов долларов.