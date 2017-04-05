Цена на нефть марки Brent превысила отметку в $55 за баррель

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости/Прайм. Стоимость нефти марки Brent впервые с 8 марта превысила психологическую отметку в 55 долларов за баррель на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов "черного золота" в США, свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным торгов, по состоянию на 17.07 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 1,57% — до 55,02 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов стоимость достигла отметки в 55,06 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 1,61% — до 51,85 доллара за баррель.

Согласно отчету API, запасы нефти в США уменьшились на 1,8 миллиона баррелей. Аналитики ожидали более слабого снижения показателя — на 435 тысяч баррелей.

Теперь инвесторы ожидают данных от управления энергетической информации Минэнерго США о запасах "черного золота" в стране. По прогнозам опрошенных агентством Рейтер аналитиков, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 31 марта, снизились на 0,435 миллиона баррелей, или на 0,08%, до 533,57 миллиона баррелей.