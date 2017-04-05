В Вологодской области создадут центр повышения энергоэффективности

ВОЛОГДА, 5 апр — РИА Новости, Виктория Смирнова. Центр повышения энергоэффективности экономики Вологодской области создадут в регионе, сообщил в среду РИА Новости первый замгубернатора Антон Кольцов.

"Вологодчина, наряду с Архангельским и Псковским регионами, станет пилотной площадкой для реализации проекта развития ООН "Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России". Работа проекта ведется в нескольких направлениях: энергоэффективный капитальный ремонт, подготовка зданий к реализации энергосервисных контрактов, программа обучения и внедрение систем энергетического менеджмента и информационных систем в сфере бюджетной экономики", — сказал Кольцов.

По его словам, энергосервисные контракты позволят проводить работы по снижению энергетической нагрузки, экономить энергоресурсы, в первую очередь, на объектах бюджетной сферы.

"Мы выходим сейчас на этап подготовки энергосервисных контрактов с привлечением внебюджетных средств, и коллеги из проекта развития ООН нам в этом помогают не только методологией, но и финансово, что для нас очень важно. За время нашего взаимодействия предоставлено грантов и мер поддержки с их стороны на 28 миллионов рублей", — пояснил Кольцов.

В частности, речь идет о выделении средств на работу по энергоэффективному капитальному ремонту здания поликлиники №3 Вологды и методологическое сопровождение обучающих программ, которые реализуются на базе Вологодского госуниверситета.

"Инвентаризация проведена практически во всех бюджетных учреждениях, это около тысячи зданий. Информация, полученная в рамках технической инвентаризации, ляжет в основу работы по определению приоритетных энергосервисных контрактов, которые мы должны заключить в первую очередь, для того, чтобы снизить наши энергозатраты. Центр энергосебережения и будет координирующим звеном в этой работе", — отметил первый замгубернатора.

Он пояснил, что в понятие "энергоэффективность зданий" входит применение энергоэффективных материалов, внедрение интеллектуальных приборов учета, регулирование теплоснабжения, водоснабжения, специализированных информационных систем.