Газпром заключил с Узбекистаном пятилетний контракт на покупку газа

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости/Прайм. "Газпром" заключил с Узбекистаном пятилетний контракт на покупку ежегодно 4 миллиардов кубометров газа, начиная с 2018 года, говорится в сообщении российской компании.

"Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Гуломжон Ибрагимов заключили контракт на покупку "Газпромом" узбекского газа. Документ предусматривает приобретение 4 миллиардов кубометров газа в год на срок до пяти лет, начиная с 2018 года", — говорится в сообщении.

Церемония подписания состоялась в Москве в присутствии президента РФ Владимира Путина и президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева.