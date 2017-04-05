Медведев продлил полномочия Костина на посту главы ВТБ

ГОРКИ, 5 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал директиву для продления полномочий Андрея Костина на посту президента — председателя правления ВТБ, второго по размеру активов российского банка.

"Андрей Леонидович, хочу известить Вас о том, что я подписал правительственную директиву по переназначению Вас на должность руководителя банка ВТБ на следующий срок в соответствии с уставом банка", — сказал Медведев на встрече с Костиным в среду.

Согласно уставу ВТБ, контрольный пакет акций которого принадлежит государству, назначение президента — председателя правления банка относится к компетенции наблюдательного совета, равно как и определение срока его полномочий. Оговаривается лишь, что такой срок не может превышать пяти лет.

Премьер пожелал Костину успехов в руководстве банком и выразил надежду на то, что у ВТБ будут хорошие показатели работы и с вкладчиками, и с юридическими лицами, как это было в последние годы.

В свою очередь Костин поблагодарил за оказанное доверие. Отвечая на вопрос о том, на каких направлениях он планирует сосредоточиться в ближайшее время, Костин отметил, что в конце прошлого года набсовет банка принял новую стратегию, которая предусматривает глубокую трансформацию его деятельности на базе внедрения передовых технологий.

"Во многом традиционное банковское обслуживание уходит в прошлое. Мы рассчитываем, что это, с одной стороны, выведет на совершенно иной качественный уровень обслуживание наших клиентов, а с другой стороны, приведет к серьезному повышению производительности труда и, как следствие, прибыльности нашей деятельности", — отметил глава ВТБ. В частности, по его словам, планируется, что прибыль банка в 2019 году в четыре раза превысит его прибыль за минувший год.

Костин заверил премьера, что использует все силы, опыт и знания, чтобы успешно реализовать задачи, поставленные правительством перед менеджментом банка. В свою очередь Медведев напомнил, что ВТБ является одним из крупнейших банков страны, и нужно сделать все, чтобы он был эффективным для вкладчиков.