ЦБ повысил оценку "дыры" в капитале Центркомбанка до 2,5 млрд рублей

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости/Прайм. Банк России увеличил оценку "дыры" в капитале лишившегося лицензии московского Центркомбанка до 2,504 миллиарда рублей с 1,834 миллиарда рублей, сообщается в материалах ЦБ.

В декабре ЦБ оценивал разницу между обязательствами и активами банка в 1,834 миллиарда рублей. По новой оценке, размер обязательств банка составил 7,782 миллиарда рублей при активах в 5,279 миллиарда рублей.

Банк России с 26 сентября 2016 года отозвал лицензию у Центркомбанка. В декабре сообщалось, что временная администрация ЦБ РФ по управлению Центркомбанком выявила низкое качество ссудного портфеля банка, обусловленное кредитованием фиктивных компаний на сумму более 2,3 миллиарда рублей.

По данным регулятора, Центркомбанк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В результате формирования по требованию надзорного органа резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам, в деятельности кредитной организации возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), отмечал регулятор.

Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. Руководство и собственники Центркомбанка не предприняли эффективных и достаточных мер по нормализации его деятельности.

По величине активов, согласно данным ЦБ, Центрокомбанк занимал на 1 сентября 206-е место по размеру активов среди российских банков.