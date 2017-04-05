Ректор РАНХиГС назвал политическим решение МВФ о кредите для Украины

АФИНЫ, 5 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Российский экономист, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Владимир Мау считает, что Международный валютный фонд (МВФ) руководствовался политическими соображениями при выделении кредита Украине, но 1 миллиард долларов украинские проблемы не решит.

"Несомненно, МВФ все-таки принимает политические решения. Он же не коммерческий банк. В значительной мере это решение политическое", — сказал Мау в беседе с российскими журналистами.

По его словам, МВФ создан и существует для того, чтобы помогать стране-банкроту или чтобы не допустить банкротства.

"Ну, дали (кредит — ред.), но все равно же проблемы Украины – проблемы политические. И миллиард их не решит", — сказал Мау.

Совет директоров МВФ в понедельник принял решение выделить Украине очередной транш в размере 1 миллиарда долларов, хотя по правилам фонда не допускается кредитование страны, не выплачивающей суверенные долги. По словам главы миссии фонда на Украине Рона ван Рудена, МВФ, выдавая Украине очередной транш помощи, исходил из того, что властям Украины удастся достичь соглашения по реструктуризации долга в 3 миллиарда долларов перед Россией.