Цена нефти ускорила рост в преддверии выхода статистики по запасам в США

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости/Прайм. Нефть ускорила рост в преддверии выхода данных статистики от минэнерго США по запасам нефти в стране позднее в среду, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.41 мск стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1% — до 54,71 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 1,02%, до 51,55 доллара за баррель.

По прогнозам опрошенных агентством Рейтер аналитиков, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 31 марта, снизились на 0,435 миллиона баррелей, или на 0,08%, до 533,57 миллиона баррелей.

"Если подтвердится, что запасы нефти в США действительно снизились,… это обозначит начало устойчивого сокращения запасов", — приводит агентство Рейтер мнение нефтяного брокера PVM Стивена Бреннока (Stephen Brennock).