Украина получила транш от МВФ

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости. Четвертый транш МВФ в размере 1 миллиарда долларов поступил в резерв Нацбанка Украины, сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк на своей странице в Facebook.

Международный валютный фонд принял решение выделить Киеву 1 миллиард долларов в понедельник. При этом для его получения Украина должна выполнить ряд условий, в том числе принять концепцию пенсионной реформы и утвердить новый орган вместо налоговой полиции. С этими задачами украинским властям надо разобраться до конца апреля. Кроме того, до конца мая необходимо одобрить закон о рынке земель сельхозназначения, а также пересмотреть параметры предоставления субсидий по ЖКХ.

Ранее МВФ разработал четырехлетнюю программу помощи Украине на 17,5 миллиарда долларов. В этом году Киев планирует получить от МВФ еще около 4,4 миллиарда долларов.