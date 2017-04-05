Россельхознадзор сообщил, что Белоруссия в разы увеличила поставки овощей

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости/Прайм. Белоруссия в январе-марте 2017 года в разы увеличила поставки овощей в Россию, кроме того, наблюдался рост поставок таких экзотических продуктов, как инжир и грибы шиитаке, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"В отличие от Федеральной таможенной службы, у нас есть на границе контрольные пункты, которые мы выставили в связи с санкциями, и мы на этих пунктах стоим. Я вам привожу данные, как хорошо у нас работают наши соседи в отличие, получается, от нас. Картофель продовольственный свежий, 2016 год, первый квартал — Беларусь поставила 26-27 тысяч тонн, 2017 год — 70 тысяч. То есть они предусмотрели, вырастили больше", — сказал Данкверт, выступая на форуме "ОвощКульт-2017".

"Морковь свежая — 16 тысяч, в этом году 38 тысяч уже поставили, это все данные по первому кварталу, на 1 апреля. Дальше смотрим, капуста белокочанная свежая, 9 тысяч поставляли в прошлом году в первом квартале, в этом году — 31 тысяча. Самое главное — они предусмотрели, в прошлом году вырастили больше лука, чтобы поставить нам сюда, то есть они знали, чего у нас не будет хватать в первом квартале", — добавил он.

Так, по словам главы службы, вместо 163 тонн свежего лука, которые были ввезены в РФ из Белоруссии в январе-марте 2016 года, в этом году поставки составили 2518 тонн — это рост в 15 раз. Ввоз свеклы увеличился в три раза, семенного картофеля — в 1,9 раза. "Даже инжир оказался, и грибы шиитаке — тоже в 3,6 раза", — заключил руководитель службы.

Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев в минувшую пятницу, выступая на итоговой коллегии Россельхознадзора, назвал Белоруссию, с момента введения в 2014 году продэмбарго нарастившую долю в поставках продовольствия в Россию с 1% до 15%, крупнейшей перевалочной базой санкционной продукции.

Россия в августе 2014 года ограничила импорт продуктов из стран, которые ввели против нее санкции из-за ситуации на Украине. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. В июне прошлого года эмбарго было продлено до 31 декабря 2017 года.

Хронология введения санкций и ответных мер России в 2014-2017 годах в справке РИА Новости >>