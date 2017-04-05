Греф: заливание российской экономики деньгами может вызвать пожар

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости/Прайм. Российская экономика переживает структурный кризис, выход из которого возможен только за счет реформ, при этом накачивание экономики деньгами может привести к пожару из-за разгорания пламени, заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на заседании "Биржевого форума 2017".

"Сегодня, глядя на состояние нашей экономики, нет веры в цены на нефть, нет веры, что цена опять подскочет в два раза и нам в очередной раз повезет. Все, по-моему, пришли к выводу, что кризис, в котором мы сейчас находимся, не циклический, а структурный", — считает Греф.

"И в общем бороться с ним надо совершенно понятным набором мер: нельзя заливать деньгами, нельзя, как некоторые псевдоученые призывают нас который год подряд залить весь этот пылающий костёр деньгами. Костёр будет ещё более яркий, понятно",- отметил Греф.

"И сегодня нет никакого средства, кроме как заняться структурными реформами", — добавил глава Сбербанка.