Греф рассказал, от чего будет зависеть экономика после выборов в 2018 году

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости/Прайм. Изменение системы управления в государстве является ключевым этапом для развития российской экономики, и это будет зависеть от нового правительства, заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на заседании "Биржевого форума-2017".

"Если говорить про источники роста, то конечно это повышение производительности роста и качества в компании — это ключевое. Если говорить в целом, то я в никакие волшебные рецепты не верю. В случае, если не будет изменена система управления, все остальное не имеет никакого значения", — заявил Греф.

"Можно переписать реформы, какие-то там советы давать разработчикам в ЦСР, можно написать три тома с описанием реформ, можно написать 10 томов с реформами, только все будет зависеть от того, какое качество госуправления будет реализовано в новой команде правительства (после выборов президента в 2018 году — ред.)", — считает глава Сбербанка.

"Конечно, для первого периода времени очень будет важна разработка, которая будет сделана сегодня в ЦСР, потому что это все равно потребует времени", — добавил Греф.