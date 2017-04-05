Греф рассказал, от чего будет зависеть экономика после выборов в 2018 году

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости/Прайм. Изменение системы управления в государстве является ключевым этапом для развития российской экономики, и это будет зависеть от нового правительства, заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на заседании "Биржевого форума-2017".
"Можно переписать реформы, какие-то там советы давать разработчикам в ЦСР, можно написать три тома с описанием реформ, можно написать 10 томов с реформами, только все будет зависеть от того, какое качество госуправления будет реализовано в новой команде правительства (после выборов президента в 2018 году — ред.)", — считает глава Сбербанка.
"Конечно, для первого периода времени очень будет важна разработка, которая будет сделана сегодня в ЦСР, потому что это все равно потребует времени", — добавил Греф.