Силуанов надеется на новые шаги Центробанка по снижению ключевой ставки

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости/Прайм. Минфин РФ надеется, что Банк России продолжит шаги по снижению ключевой ставки, сообщил министр финансов Антон Силуанов в рамках Биржевого форума.
"Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина — ред.) и Центральный банк на предыдущем совете директоров уже приняли первые шаги в этом направлении. Надеемся, что они дальше продолжаться", — добавил он.
В 2016 году Банк России дважды понижал ключевую ставку — в июне и сентябре. На февральском заседании в этом году ЦБ принял решение о сохранении ставки на уровне 10% годовых.