Силуанов надеется на новые шаги Центробанка по снижению ключевой ставки

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости/Прайм. Минфин РФ надеется, что Банк России продолжит шаги по снижению ключевой ставки, сообщил министр финансов Антон Силуанов в рамках Биржевого форума.

Отвечая на вопрос, приведет ли снижение инфляции к снижению ставок на рынке, Силуанов отметил: "Делаем все для этого необходимое. Уже результаты есть".

"Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина — ред.) и Центральный банк на предыдущем совете директоров уже приняли первые шаги в этом направлении. Надеемся, что они дальше продолжаться", — добавил он.

Банк России 24 марта снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 9,75% годовых. Регулятор также отметил, что допускает возможность постепенного снижения ключевой ставки во втором-третьем кварталах 2017 года.

В 2016 году Банк России дважды понижал ключевую ставку — в июне и сентябре. На февральском заседании в этом году ЦБ принял решение о сохранении ставки на уровне 10% годовых.

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