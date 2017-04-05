Минтранс назвал стоимость железной дороги к порту Тамань

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Стоимость строительства железной дороги к порту Тамань составит около 50 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства транспорта РФ.

"Главгосэкспертиза подтвердила достоверность сметной стоимости строительства железнодорожной инфраструктуры Таманского полуострова в рамках создания сухогрузного района морского порта Тамань. Эта железная дорога к порту с ответвлением к Крымскому мосту оценена в 49,1 миллиард рублей. При этом в рамках уточнения проектных решений участникам реализации проекта удалось добиться снижения затрат почти на 5 миллиардов рублей", говорится в сообщении.

Проект создания сухогрузного района морского порта Тамань реализуется в рамках ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)", утвержденной правительством в декабре 2001 года. Общий объем финансирования, предусмотренный в нынешней редакции ФЦП для создания нового порта на юге России, составляет около 224,7 миллиарда рублей, из которых стоимость объектов федеральной собственности — почти 112,2 миллиарда рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 64,9 миллиарда рублей.

"При этом, с учетом данных правительством РФ поручений, ФЦП подлежит последующей корректировке. Сухогрузный район порта Тамань запланировано реализовать в последующем полностью за счет частных инвестиций, без финансирования со стороны государства. Проект позволит дать развитие транспортно-логистическим мощностям Азово-Черноморского бассейна и возведению нового глубоководного порта на Таманском полуострове", — сообщает Минтранс.

После решения о строительстве моста через Керченский пролив в так называемом Тузлинском створе — в непосредственной близости от порта Тамань — в проект развития железнодорожной инфраструктуры к порту было включено ответвление к мосту в Крым. Уточненный проект железнодорожной инфраструктуры на Тамани получил положительное заключение Главгосэкспертизы в технической части в январе этого года.