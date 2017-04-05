АСВ начнет выплаты вкладчикам Татагропромбанка не позднее 19 апреля

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости/Прайм. Выплаты вкладчикам "Татарстанского аграрно-промышленного банка" (Татагропромбанк, Казань), у которого ЦБ РФ в среду отозвал лицензию, начнутся не позднее 19 апреля, сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Банки-агенты, через которые будут осуществляться выплаты, будут отобраны на конкурсной основе не позже 11 апреля, отмечается в сообщении.

Банк России с 5 апреля отозвал лицензию у Татагропромбанка в связи с полной утратой капитала. По данным регулятора, банк проводил операции, направленные на финансирование кредитных организаций, входящих в неформальную банковскую группу, возглавляемую Татфондбанком. Вследствие доформирования резервов по обязательствам Татфондбанка и Интехбанка в связи с отзывом у них лицензий капитал банка приобрел отрицательное значение в размере около 0,6 миллиарда рублей.

Кроме того, Татагропромбанк не соблюдал требования законодательства по противодействию легализации преступных доходов при представлении информации в уполномоченный орган.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 марта занимал 400-е место в банковской системе РФ.

О громких случаях отзыва лицензий у банков в России читайте в справке РИА Новости >>