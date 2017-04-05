ЦБ отозвал лицензию у Татагропромбанка

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости/Прайм. ЦБ отозвал лицензию на банковские операции у "Татарстанского аграрно-промышленного банка".

"Решение принято в связи с полной утратой ООО "Татагропромбанк" капитала — событием, обязывающим Банк России отозвать у кредитной организации лицензию", — говорится в сообщении регулятора. При этом отмечается, что в отношении банка неоднократно принимали меры, включая ограничение на привлечение вкладов населения.

По данным ЦБ, банк финансировал кредитные организации, входящие в возглавляемую Татфондбанком неформальную банковскую группу. Вследствие доформирования резервов по обязательствам Татфондбанка и Интехбанка в связи с отзывом у них лицензий капитал банка приобрел отрицательное значение в размере около 0,6 миллиарда рублей. Кроме того, Татагропромбанк не соблюдал требования законодательства по противодействию легализации преступных доходов.

Руководство и участники Татагропромбанка не приняли действенных мер по нормализации работы. В банк назначена временная администрация.

Банк является участником системы страхования вкладов. Согласно данным РИА Рейтинг, по величине активов Татагропромбанк на 1 марта занимал 383 место в российской банковской системе.

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