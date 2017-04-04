Собянин допустил компенсации владельцам нежилых помещений при реновации

МОСКВА, 4 апр — РИА Недвижимость. Владельцам нежилых помещений в рамках реновации жилья в Москве, возможно, будут компенсировать их стоимость или предлагать равнозначную замену, сказал в Госдуме мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, необходимо при доработке законопроекта о реновации прописать две опции для владельцев коммерческих помещений.

"Им будет предлагаться рыночная компенсация или, по согласованию с ними, предоставление иных, равнозначных помещений", — сказал Собянин.

Ранее Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что власти города готовы разработать закон для новой крупномасштабной программы сноса ветхих и аварийных пятиэтажек. По оценке столичных властей, в программу сноса могут быть включены 25 миллионов квадратных метров ветхого жилого фонда (около 8 тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек.

Законопроект, регулирующий порядок сноса пятиэтажек и переселения москвичей в новые дома, был внесен в Госдуму 10 марта.