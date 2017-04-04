Теффт рассказал об условиях ослабления Вашингтоном антироссийских санкций

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Посол США в РФ Джон Теффт подтвердил, что Вашингтон будет готов ослабить санкции против РФ при выполнении Москвой минских соглашений.

"Как сказал президент США, наши санкции остаются в силе, но мы будем готовы их ослабить, если Россия полностью выполнит свои обязательства в соответствии с минскими соглашениями", — написал Теффт в ходе онлайн-чата на странице дипмиссии в сети ВКонтакте.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

Москва не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции Запада с реализацией минских договоренностей, поскольку Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию. Также Москва неоднократно заявляла, что говорить с РФ на языке санкций контрпродуктивно.