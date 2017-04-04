Нефть дорожает в ожидании сокращения запасов в США

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть перешли к росту в ожидании снижения запасов "черного золота" в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.54 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,49% — до 53,40 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,42% — до 50,46 доллара за баррель.

Ранее во вторник нефть дешевела на новостях о возобновлении добычи этого сырья на крупнейшем месторождении Ливии Шарара (Sharara) после того, как власти убедили вооруженные группировки снять его блокаду.

Затем цена нефти перешла к росту в ожидании статистики по запасам сырья в США. По мнению аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 31 марта, упали на 1,462 миллиона баррелей, или на 0,27%, до 532,538 миллиона баррелей. Минэнерго США опубликует статистику в среду.