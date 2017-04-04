Индия и Британия обсудили развитие торговых связей в контексте Brexit

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 апр — РИА Новости. Министры финансов Индии и Великобритании Арун Джейтли и Филип Хаммонд во вторник обсудили выстраивание торговых связей в контексте выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

Переговоры прошли в рамках двустороннего механизма финансово-экономического диалога, встреча в таком формате стала девятой для двух стран.

Как заявил Хаммонд на пресс-конференции после переговоров, главы финансовых ведомств работают над "наказом премьер-министров построить максимально близкие торгово-экономические отношения между двумя странами".

"Это особенно важно сегодня, когда происходят две вещи: индийская экономика растет, открывается в таких масштабах, которые были невообразимы несколько года лет назад, а Британия приняла исторические решения покинуть ЕС и перековать исторические связи с партнерами союзниками и друзьями по всему миру", — заявил он, отметив, что стороны "проделали серьезный прогресс, обсудив многие сферы сотрудничества".

Наиболее важным итогом он назвал "прогресс" по созданию британско-индийского подфонда в рамках Национального инвестиционного и инфраструктурного фонда Индии (NIIF). К августу будет назначен инвест-менеджер, и "(мы) начнем делать новые инвестиции", добавил Хаммонд.

"Во всем этом многообразии деятельности, мы продолжаем консолидировать прошлые успехи, и определять новые сферы сотрудничества, где мы могли бы совместно работать в следующие пару лет, готовясь к той точке, когда Великобритания выйдет из ЕС и сможет начать диалог с нашими индийскими коллегами о будущем договоре о свободной торговле", — заявил Хаммонд.

В свою очередь, Джейтли пояснил, что британско-индийский подфонд будет создан для инвестирования в проекты по устойчивому развитию. Обе наши страны внесут около 120 миллионов фунтов стерлингов (почти 150 миллионов долларов).

"Это будет (направлено на) спонсирование потребностей в энергии в Индии. Это будет первое большое начинание в отношении этого фонда (NIIF – ред.)", — добавил он.

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