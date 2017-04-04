Украина планирует до конца года получить $1,3 млрд от ЕК и $3,9 млрд от МВФ

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости. Нацбанк Украины рассчитывает до конца года получить еще три транша от МВФ на 4,5 миллиарда долларов, кроме этого еще 1,3 миллиарда долларов должно поступить от Еврокомиссии, сообщил замглавы Нацбанка Украины Олег Чурий.

Чурий добавил, что в следующем году Нацбанк рассчитывает получить от МВФ еще 3,9 миллиарда долларов.

МВФ одобрил в понедельник выделение Украине очередного транша на 1 миллиард долларов в рамках программы финансовой помощи. Украина рассчитывает получить эти средства в ближайшие дни.