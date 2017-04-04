Резервный фонд за март сократился до 912,95 млрд рублей

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости/Прайм. Резервный фонд РФ за март сократился в рублевом выражении на 2% — до 912,95 миллиарда рублей, в долларах — вырос на 0,7%, до 16,19 миллиарда долларов, сообщил во вторник Минфин России.

По состоянию на 1 марта объем Резервного фонда составлял 931,31 миллиарда рублей, что эквивалентно 16,07 миллиарда долларов.

При этом остатки средств на отдельных счетах по учету средств Резервного фонда на 1 апреля, как и на 1 марта, составили: 7,62 миллиарда долларов, 6,71 миллиарда евро и 1,1 миллиарда фунтов стерлингов.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств Резервного фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, за период с 15 декабря 2016 года по 31 марта 2017 года составила 0,01 миллиарда доллара, что эквивалентно 0,73 миллиарда рублей.

Курсовая разница от переоценки остатков средств на указанных счетах за период с 1 января по 31 марта 2017 года составила отрицательную величину — минус 59,18 миллиарда рублей.