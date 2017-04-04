Блокада Донбасса негативно скажется на промышленности Украины, считает ВБ

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости. Всемирный банк (ВБ) считает, что торговая блокада Донбасса окажет негативное влияние на металлургический и энергетический секторы экономики Украины, но позитивные тенденции в проведении реформ позволят минимизировать это влияние, сообщил на пресс-конференции во вторник ведущий экономист представительства банка на Украине, в Белоруссии и Молдавии Фарук Кхан.

Ранее Киев полностью прекратил грузовое транспортное сообщение с Донбассом, что привело к прекращению поставок угля на украинские ТЭС и сырья для металлургических комплексов с неподконтрольных властям Украины территорий.

"Угольная и торговая блокада с неконтролируемыми территориями на востоке Украины будет влиять на два основных сектора — это металлургия и энергетика. В результате этого наш прогноз на 2017 год является сдержанным на уровне 2%. Но есть хорошая новость в том, что ускорение реформ может усилить экономический рост до 4% в следующие два года", — сказал Кхан.

ВБ ожидает, что блокада Донбасса приведет в свою очередь к сокращению экспорта металлургической продукции Украиной, а также вызовет проблемы в производстве электроэнергии и вынудит Киев диверсифицировать источники поставок угля.