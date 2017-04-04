Специалисты Россельхознадзора выедут с инспекцией в Белоруссию в среду

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости/Прайм. Специалисты Россельхознадзора в среду выедут для проведения инспекций заинтересованных белорусских предприятий, желающих поставлять сельхозтовары в РФ, сообщила РИА Новости пресс-секретари ведомства Юлия Мелано.

Ранее во вторник Минсельхозпрод Белоруссии сообщил, что инспекция Россельхознадзора ожидается на этой неделе.

"Да, выезжаем завтра", — сказала Мелано, не уточнив, какие конкретно предприятия будут проинспектированы.

Россельхознадзор ранее вводил ограничения на поставку в Россию животноводческой продукции ряда белорусских перерабатывающих предприятий по различным основаниям — от нарушений качественных показателей до реэкспорта запрещенной в РФ продукции. По данным белорусского министерства, в настоящее время ограничения Россельхознадзора действуют в отношении 12 молочных предприятий Белоруссии, восьми мясокомбинатов и трех птицефабрик.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник заявил, что в ближайшее время будут согласованы сроки решения вопросов в аграрной сфере и в области промышленной политики для вынесения на высший Госсовет.