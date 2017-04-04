В Кремле отказались комментировать рефинансирование долга Минска

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости/Прайм. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявление первого вице-премьера Белоруссии Василия Матюшевского о рефинансировании Россией долговых обязательств Минска.

"Это я не могу комментировать", — сказал Песков журналистам.

Днем во вторник Матюшевский заявил, что Россия рефинансирует долговые обязательства Минска в размере 750-800 миллионов долларов. По его словам, сейчас "идет процесс формализации достигнутых договоренностей".

Как пояснял Матюшевский, на встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина 3 апреля достигнуто принципиальное решение о рефинансировании в текущем году долговых обязательств Минска.

Речь шла о рефинансировании тех долгов, которые сформировались в рамках двусторонней повестки. Этот вопрос рассматривался сторонами еще в прошлом году, сейчас они вернулись к нему и нашли возможным принципиальное разрешение, пояснял он.