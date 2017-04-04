Вологодчина увеличит финансирование здравоохранения и социального сектора

ВОЛОГДА, 4 апр — РИА Новости, Виктория Смирнова. Законодательное собрание Вологодской области приняло поправки бюджет региона, увеличив расходную на 1,6 миллиарда рублей, в основном за счет дополнительного финансирования здравоохранения и социального сектора, сообщила РИА Новости замгубернатора — начальник областного департамента финансов Валентина Артамонова.

По ее словам, с учетом принятых поправок, доходная часть областного бюджета в текущем году составит 51,9 миллиарда рублей, расходная — 49,6 миллиарда рублей. При этом параметры регионального бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов остаются неизменными.

Согласно поправкам в бюджет, власти увеличат финансирование отраслей здравоохранения, капитального строительства и дорог. Изменения в бюджет внесены в законодательное собрание области по инициативе губернатора Олега Кувшинникова и приняты единогласно.

"Доходная часть регионального бюджета увеличивается на 311 миллионов рублей, расходная — на 1,601 миллиарда рублей. Безвозмездные поступления из федерального центра — это целевые деньги, и потратить их мы можем только на соответствующие программы. В частности, на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарствами по рецептам выделяется 242 миллиона рублей, на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам — 18 миллионов рублей, на дополнительные выплаты гражданам, пострадавшим из-за паводка на Сухоне и Малой Северной Двине, — 55 миллионов рублей", — рассказала Артамонова.

По ее словам, значительное увеличение расходной части бюджета объясняется как дополнительным поступлением безвозмездных федеральных средств, так и остатками на счетах по состоянию на 1 января текущего года.

"За счет перераспределения средства будут направлены на дополнительное финансирование объектов капитального строительства и на различные социальные нужды. Один из самых значимых объектов — новая школа в Вологде на улице Северная. В этом году на ее строительство выделяется 24,2 миллиона рублей, в 2018 году — 118 миллионов рублей, в 2019 году — 645 миллионов рублей. Кроме того, будет обеспечено финансирование окончания строительства детского сада на 60 мест в Сямже и начало строительства стадиона в Кадуе.

Увеличены и расходы областного дорожного фонда, в том числе на реконструкцию уличной сети Вологды и Великого Устюга. На Родине Деда Мороза должна быть отремонтирована одна из главных магистралей города — улица Красная", — пояснила главный финансист области.