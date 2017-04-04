Депутат Рады: получение кредита МВФ станет национальным праздником

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости. Власти Украины скоро доведут страну до того, что получение очередного кредита Международного валютного фонда (МВФ) станет национальным праздником, считает сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" в украинском парламенте, депутат Юрий Бойко.
"Скоро предоставление очередного кредита нашей стране станет национальным праздником. К этому ведет нас нынешняя власть. На самом деле нужно знать условия, на которых Украине предоставлен очередной кредит. Потому что, как говорится, "дьявол прячется в деталях". Мы требовали их обнародования. И думаю, что сегодня мы все увидим, что "заложило" правительство, чтобы получить этот миллиард долларов от МВФ", — цитирует слова Бойко пресс-служба партии во вторник.
Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 4,4 миллиарда долларов.