Brexit не повлиял на работу "Газпрома" в Великобритании

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости/Прайм. Brexit не повлиял ни на деятельность "Газпрома" в Великобритании, в том числе трейдинговой компании Gazprom Marketing and Trading, ни на портфель поставок сжиженного природного газа компании, говорится в комментарии заместителя председателя правления "Газпрома" Александра Медведева.

"Brexit не затрагивает деятельность лондонской дочерней компании Газпрома, Gazprom Marketing and Trading", — сообщил Медведев РИА Новости через пресс-службу. "Анонсированный Brexit не повлиял на нашу деятельность ни на газовом рынке Великобритании, ни тем более на наш портфель СПГ", — сказал он.

"GM&T работает по всему миру и специализируется на трейдинге, СПГ и розничной торговле в Великобритании, тогда как европейским бизнесом на основе долгосрочных контрактов занимается преимущественно российская компания "Газпром экспорт", — отметил он.

Ранее во вторник газета Financial Times со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника сообщила, что "Газпром" планирует перевести расположенное в Лондоне подразделение по трейдингу и маркетингу из Великобритании на фоне опасений потерять привилегированный доступ на европейский рынок в результате "жесткого" Brexit.

Офис в Лондоне превратился в фактический штаб компании в Евросоюзе, отмечают источники. "Газпром" управляет торговыми операциями с природным газом, в том числе сжиженным (СПГ), в Европе через это подразделение. Кроме того, компания осуществляет оттуда торговые операции с нефтью, нефтепродуктами, электроэнергией, углем и иностранной валютой для своей материнской компании.

Компания Gazprom Marketing & Trading Limited была основана в Лондоне в 1999 году в целях осуществления маркетинговых и торговых операций на свободных европейских рынках. Является дочерней компанией ПАО "Газпром". С 2005 года GM&T отвечает за маркетинг, транспортировку и торговлю СПГ группы "Газпром".

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