В Вологодской области посевные пощади для яровых увеличатся на 5%

ВОЛОГДА, 4 апр — РИА Новости, Виктория Смирнова. Посевные площади яровых зерновых культур в Вологодской области в этом году составят 130 тысяч гектар, что на 5% больше, чем в 2016 году, работы, как ожидается, начнутся 17 апреля, сообщил РИА Новости замгубернатора области Михаил Глазков.

В Вологодской области традиционно выращивают пшеницу и рожь, так в 2016 году аграрии собрали 222,5 тысяч тонн ржи и пшеницы.

"Перед региональным АПК поставлена задача — обеспечить постоянный рост посевных площадей. Наши планы — посеять яровых зерновых культур на площади 130 тысяч гектар и обеспечить прирост производства продукции. Необходимый объем зерновых семян для посева уже подготовлен, технику приводят в порядок. Работы планируют начать примерно 17 апреля, но это зависит от погодных условий", — сказал Глазков.

По его словам, в этом году в целях гарантированного обеспечения сельхозпроизводителей области минеральными удобрениями подписано соглашение между правительством области и АО "ФосАгро-Череповец". Это гарантирует поставку удобрений аграриям по льготной цене в объеме 32 тысяч тонн.

"Уровень господдержки сельхозпроизводства из бюджета области по отношению к 2016 году на проведение весенних полевых работ остается на прежнем уровне — 750 миллионов рублей.", — отметил вице-губернатор.