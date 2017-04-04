Власти Камчатки выделили 145 млн рублей на покупку жилья многодетным семьям

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 апр — РИА Новости. Власти Камчатки выделили 145 миллионов рублей на строительство или приобретение жилья 35 семьям, 20 из которых многодетные, а 15 воспитывают детей-инвалидов, сообщает пресс-служба правительства региона.

В пресс-службе напомнили, что социальные выплаты для приобретения или строительства собственного жилья — одна из мер поддержки многодетных семей и тех, кто воспитывает детей-инвалидов. Эта мера разработана министерством ЖКХ и энергетики региона по поручению губернатора Камчатского края.

"Тридцать пять семей Камчатского края получат в 2017 году социальные выплаты на строительство или приобретение жилья. В бюджете 2017 года на эти цели заложены 145 миллионов рублей", — цитирует пресс-служба первого вице-губернатора Камчатского края Ирину Унтилову.

По данным министерства ЖКХ и энергетики Камчатки, в 2016 году социальные выплаты получили 24 многодетных семьи, которые на эти средства приобрели 33 квартиры.

С 2012 по 2016 годы по программе обеспечения жильем отдельных категорий граждан новые квартиры или социальные выплаты на их приобретение или строительство на Камчатке предоставлены 206 многодетным семьям и 101 семье с детьми-инвалидами. На эти цели в общей сложности власти направили более 900 миллионов рублей.

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