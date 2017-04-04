Главгосэкспертиза одобрила смету строительства подходов к мосту в Крым

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости/Прайм. Главгосэкспертиза России проверила стоимость строительства железнодорожных подходов к мосту через Керченский пролив со стороны Краснодарского края и выдала положительное заключение, сообщило ведомство во вторник.
Главгосэкспертиза России в конце января согласовала проект строительства железнодорожных подходов к мосту через Керченский пролив со стороны Краснодарского края. Проект, одобренный ведомством, предусматривает возведение припортовой железнодорожной станции и подъездных путей, включая подходы к транспортному переходу через Керченский пролив со стороны Краснодарского края. Кроме того, будут проведены реконструкция железнодорожной станции Вышестеблиевская и строительство других объектов транспортного обеспечения сухогрузного района порта.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
Проект строительства транспортного перехода через Керченский пролив получил положительное заключение Главгосэкспертизы в феврале 2016 года. В июне того же года Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту строительства железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив со стороны Крымского полуострова.
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