Главгосэкспертиза одобрила смету строительства подходов к мосту в Крым

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости/Прайм. Главгосэкспертиза России проверила стоимость строительства железнодорожных подходов к мосту через Керченский пролив со стороны Краснодарского края и выдала положительное заключение, сообщило ведомство во вторник.

"Главгосэкспертиза России закончила проверку достоверности определения сметной стоимости проекта первого этапа создания сухогрузного района морского порта Тамань. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение", — говорится в сообщении. Первый этап работ предполагает строительство и реконструкцию объектов железнодорожной инфраструктуры, обеспечивающих подход к строящемуся мосту через Керченский пролив.

Главгосэкспертиза России в конце января согласовала проект строительства железнодорожных подходов к мосту через Керченский пролив со стороны Краснодарского края. Проект, одобренный ведомством, предусматривает возведение припортовой железнодорожной станции и подъездных путей, включая подходы к транспортному переходу через Керченский пролив со стороны Краснодарского края. Кроме того, будут проведены реконструкция железнодорожной станции Вышестеблиевская и строительство других объектов транспортного обеспечения сухогрузного района порта.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Инфоцентр "Крымский мост" Дома на улице Цементная Слободка в Керчи, из которых переселяют жителей

Создание сухогрузного района морского порта Тамань позволит обеспечить сообщение с Крымом и заложить основы для развития транспортно-логистических мощностей Азово-Черноморского бассейна и возведения нового глубоководного порта на Таманском полуострове, интегрированного в международный транспортный коридор "Север-Юг".

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Проект строительства транспортного перехода через Керченский пролив получил положительное заключение Главгосэкспертизы в феврале 2016 года. В июне того же года Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту строительства железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив со стороны Крымского полуострова.

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