Цены на нефть во вторник продолжили снижение на фоне данных из Ливии

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть снижаются утром во вторник, в то время как инвесторы продолжают отыгрывать новость о возобновлении добычи этого сырья на крупнейшем месторождении Ливии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.28 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,11% — до 53,06 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,10%, до 50,19 доллара за баррель.

В понедельник стало известно, что Ливия восстановила добычу нефти на своем крупнейшем месторождении "Шарара" (Sharara) после того, как власти убедили вооруженные группировки снять его блокаду. Ранее СМИ сообщали о том, что добыча нефти в Ливии снизилась на 252 тысячи баррелей в день после приостановки добычи на "Шараре" и "Вафе" (Wafa).

Восстановление добычи в Ливии может сорвать усилия входящих и не входящих в ОПЕК стран по уменьшению избытка на рынке, приводит газета The Wall Street Journal мнение неназванных аналитиков брокерской компании Tradition. "Опасения по поводу растущей добычи перевешивают восприятие сокращения предложения на рынке", — цитирует газета неназванных экспертов ANZ.

Инвесторы также обратили внимание и на заявление министра нефти Ирана Бижана Зангане (Bijan Zangeneh) о том, что общий объем экспорта нефти и газового конденсата из страны в середине марта составил в среднем около 2,8 миллиона баррелей в сутки. Он добавил, что стране удалось вернуть себе долю рынка до уровня перед введением санкций, что разрешает ОПЕК.

Подробнее о ценах на нефть читайте на сайте РИА Новости >>