FESCO сократила время доставки грузов между Дальним Востоком и Китаем

ВЛАДИВОСТОК, 4 апр – РИА Новости. Транспортная группа FESCO сокращает время доставки грузов между портами Дальнего Востока России и портами Китая по регулярной линии FESCO China Direct Line (FCDL), сообщает компания.
С учетом изменений в маршруте FCDL-Main на северную ветку — FCDL-North — в сотрудничестве с компанией Hyundai Merchant Marine поставлено третье судно – контейнеровоз HYUNDAI ADVANCE, который дополняет уже работающие на этом направлении теплоходы SAXONIA и LETAVIA.
Постановка третьего судна позволяет обеспечить достаточные объемы вместимости и еженедельную регулярность сервиса с фиксированными окнами обработки во всех портах по маршруту Владивосток – Восточный – Пусан – Циндао – Шанхай – Нингбо – Пусан – Владивосток, сообщает FESCO. Все изменения в работе линии FCDL вступили в силу 31 марта 2017 года.