FESCO сократила время доставки грузов между Дальним Востоком и Китаем

ВЛАДИВОСТОК, 4 апр – РИА Новости. Транспортная группа FESCO сокращает время доставки грузов между портами Дальнего Востока России и портами Китая по регулярной линии FESCO China Direct Line (FCDL), сообщает компания.

"Транзитное время между Шанхаем и Владивостоком снижается с пяти до трех дней за счет исключения порта Пусан из ротации судов на основной ветке линии – FCDL-Main. При этом судозаход в Пусан остается доступен на северной ветке – FCDL-North", — говорится в сообщении.

С учетом изменений в маршруте FCDL-Main на северную ветку — FCDL-North — в сотрудничестве с компанией Hyundai Merchant Marine поставлено третье судно – контейнеровоз HYUNDAI ADVANCE, который дополняет уже работающие на этом направлении теплоходы SAXONIA и LETAVIA.

Постановка третьего судна позволяет обеспечить достаточные объемы вместимости и еженедельную регулярность сервиса с фиксированными окнами обработки во всех портах по маршруту Владивосток – Восточный – Пусан – Циндао – Шанхай – Нингбо – Пусан – Владивосток, сообщает FESCO. Все изменения в работе линии FCDL вступили в силу 31 марта 2017 года.

FCDL — единственный прямой сервис между портами Китая и Дальнего Востока России. По линии осуществляются перевозки генеральных, опасных и рефрижераторных грузов в контейнерах, а также перевозки крупногабаритных грузов. FCDL работает по двум маршрутам – северному и основному. Каждая ветка – FCDL-Main и FCDL-North – обслуживается тремя судами.