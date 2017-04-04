Роспотребнадзор в 2016 году снял с реализации 100 тонн молочной продукции

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Роспотребнадзор в 2016 году снял с реализации более 100 тонн фальсифицированной молочной продукции, сообщается на сайте ведомства во вторник.

Согласно сообщению, в прошлом году было проведено свыше 5 миллионов исследований пищевой продукции. Общая доля фальсифицированной продукции составила 1,5%. При этом в связи с запретом на ввоз некоторых импортных продуктов Роспотребнадзор отмечает снижение фальсификаций. Почти в два раза снизилось число фальсифицированной молочной продукции в школах, больницах и организациях социального обслуживания.

"По результатам (проверок — ред.) наложены штрафы, отозваны и приостановлены действия сертификатов соответствия и деклараций о соответствии, снято с реализации более 100 тонн фальсифицированной молочной продукции, наложено штрафов на общую сумму свыше 130 миллионов рублей, в правоохранительные органы направлено более 250 дел, по представлениям территориальных органов Роспотребнадзора судами приостановлена деятельность 12 предприятий, производивших фальсифицированную молочную продукцию", — говорится в сообщении ведомства.