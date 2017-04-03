Дворкович: Белоруссия вернет недоплаченную сумму за газ "дочке" "Газпрома"

СТРЕЛЬНА, 3 апр — РИА Новости. Белоруссия вернет недоплаченную сумму за российский газ "дочке" "Газпрома", российская компания предоставит скидки, ее размер "Газпром" обсудит со своим белорусским партнером в ближайшее время, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Цифру не назовем, но могу еще раз подтвердить, что договорились о том, что на определенных условиях будут скорректированы некоторые межправительственные документы, касающиеся взаимоотношений в сфере газа и нефти, что после их парафирования белорусская сторона вернет недоплаченную сумму дочке "Газпрома", что мы восстановим поставки нефти в объеме 24 миллиона тонн, что "Газпром" предоставит скидку в виде понижающего коэффициента к формуле, связанной с ценой, начиная с 2018 по конец 2019 года", — заявил журналистам Дворкович.

"Размер не назову, это уже будет "Газпром" называть", — сказал Дворкович, отвечая на вопрос о размере скидки.

Он добавил, что размер скидки будет определен в коммерческих документах "Газпрома" со своими партнерами. "Я думаю, что они это сделают в ближайшее время", — заметил он.