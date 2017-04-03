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Экономика

Пешеходы не будут платить за аварии: ОСАГО ждут новые изменения

19:5303.04.2017
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Оформление полисов ОСАГО и КАСКО в Казани. Архивное фото.
© РИА Новости. Максим Богодвид
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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Путин подписал закон о приоритете натуральной компенсации по ОСАГО
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости, Валерия Хамраева. Министерство финансов разрабатывает дополнения к реформе обязательного автострахования, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал закон о приоритете натурального возмещения ОСАГО (то есть ремонта автомобиля) над денежной выплатой. Закон вступит в силу только в конце месяца, но Минфин уже продумывает очередные новые правила для водителей и страховщиков. 

Пешеход всегда прав

В Минфине хотят запретить страховщикам требовать от пешеходов возмещение ущерба, нанесенного автомобилю в ходе ДТП. В практике ОСАГО сегодня встречаются такие негативные примеры, пояснили в пресс-службе ведомства. Так, например, страховщики могут обратиться с требованием возместить ущерб к пешеходу, который участвовал в дорожно-транспортном происшествии. Причем травмы или ранения, полученные в аварии, никого не останавливают, а если пешеход погиб, то страховщики могут обратиться и к его родственникам. 

"Независимо от наличия вины пешехода в дорожно-транспортном происшествии, ответственность за причиненный жизни или здоровью пешехода вред несет владелец транспортного средства как источника повышенной опасности", — отметили в Минфине.

© Fotolia/ kelly marken
Девушка осматривает повреждения после ДТП

Между тем это не означает, что все пешеходы теперь будут считаться невиновными: возможность привлечь их к ответственности за механические повреждения машины сохранится. Однако, подчеркнули в ведомстве, такое решение будет основываться на "выводах компетентных органов, решении суда о наличии умысла пешехода, причинно-следственной связи его действий с дорожно-транспортным происшествием".

"Запрет для страховщиков требовать возмещение ущерба с пешехода, участвовавшего в ДТП, вполне объясним: согласно гражданскому законодательству, автомобиль относится к источникам повышенной опасности, а значит, такого права у страховщиков в принципе нет", — объясняет адвокат Виктор Наумов. 

Тем временем сама идея страхования в том, чтобы человек, попавший в крайне неприятную ситуацию, не понес значительного ущерба, напоминает адвокат АНО "Экспертный центр "Консультант"" Сергей Воронин. "В таком случае полностью дискредитируется идея возмещения ущерба для пострадавшего: если с пешеходов невозможно взыскать ущерб, то ремонт будет на совести самого водителя", — отмечает он. Воронин опасается, что подобные изменений приведут к тому, что "выплаты по ОСАГО вообще прекратятся". 

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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Страховой полис ОСАГО нового образца в одной из страховых компании Омска

Заплатят за плохую диагностику 

Однако это не все нововведения, которые обсуждаются в Минфине. Как пишет в понедельник "Коммерсантъ", ведомство также думает о том, чтобы разрешить Российскому союзу автостраховщиков (РСА) требовать возмещения от сервиса, выдавшего диагностическую карту (в случае если причина ДТП — неисправность автомобиля). В РСА такое предложение ведомства не прокомментировали.

Мобильные пункты оформления полисов ОСАГО и КАСКО у здания Управления ГИБДД МВД. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Богодвид
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В ГД опасаются, что из-за новых правил ОСАГО авто начнут "чинить кувалдой"
"Эта идея выглядит вполне разумно, поскольку сервис действительно должен нести ответственность за неверную диагностику", — уверен Виктор Наумов. Предлагаемые поправки будут на руку в первую очередь самим страховщикам, уверен он. "Они как минимум получат защиту от недобросовестных махинаций автоюристов", — отмечает Наумов. 

Впрочем, водители при этом могут пострадать, опасается Воронин. "Если взыскивать деньги надо будет с сервиса, то страховщики ни рубля не отдадут водителю, а отправят его судиться напрямую с сервисом", — предполагает он. 

Все для страховщиков

Параллельно чиновники работают и над инициативой разделить полисы обязательного автострахования на несколько типов. Так, если закон будет проработан и принят, полисы, в зависимости от их страховой суммы, могут получить статусы "эконом", "бизнес" и "премиум". 

"Такое деление было бы удобно опять-таки страховым компаниям, так как дало бы им возможность навязывать больший пакет услуг и получать большую компенсацию", — считает Виктор Наумов. Между тем риск злоупотребления среди страховых компаний в таком случае весьма высок, опасается он.

Страховщики, которые жалуются на то, что ОСАГО приносит очень мало прибыли, получат возможность сделать его более выгодным — такие нововведения "развяжут им руки", считает первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. Хотя каким образом будет проводиться такая градация, сегодня совершенно непонятно, подчеркивает Сергей Воронин. "А все эти изменения в итоге приведут к тому, что сама идея ОСАГО будет еще менее популярна, чем сейчас: большинство водителей могут просто отказаться от нее", — выразил опасения адвокат. 

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Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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EX
Вот это полная ерунда. Пешеход - участник дорожного движения и обязан соблюдать ПДД. Иначе такими поправками создаются условия для безнаказанности пешеходов.
20:15
03.04.2017
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werthvfy12
Задолбали, мозгов нет, все что-то рулят и придумывают. Правила ДД для всех одинаковы. Раз пешеход пошел на проезжую часть, значит осознает риски и за нарушения и причинение вреда должен нести ответственность. Ввести для них обязательное страхование ответственности за движение по проезжей части, а то идут по дороге рядом с тротуаром и вася не чешись. Выдавать удостоверение пешехода - поймали без документов на дороге - плати штраф как за езду без документов.
20:11
03.04.2017
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