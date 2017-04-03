Путин заявил о неэффективности субсидий "Почте России"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Субсидии на почту не дают необходимого эффекта по снижению тарифов для региональных СМИ: даже при той поддержке, которая предоставлялась ранее, "Почта России" работала с убытком, сообщил президент РФ, лидер Общероссийского народного фронта (ОНФ) Владимир Путин.

В понедельник Путин принимает участие в пленарном заседании IV Медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", который ежегодно проводит ОНФ. Один из участников медиафорума затронул проблему увеличения тарифов "Почты России" для региональных СМИ.

"Все субсидии, которые раньше предоставлялись и которые были в прошлом или позапрошлом году свернуты фактически, все равно не давали возможности "Почте России" выйти даже в ноль. Все равно "Почта России" даже при этих субсидиях работала с убытком — в позапрошлом году, по-моему, три с лишним миллиарда, в прошлом — два с лишним миллиарда. Поэтому субсидии в целом на почту нужного эффекта нам с вами не дают", — сказал Путин в ходе заседания.