ХАТАНГА (Красноярский край), 3 апр — РИА Новости/Прайм. "Роснефть" не исключает участия иностранных партнеров в проекте на Хатанге, проект не подпадает под санкции, заявил журналистам глава компании Игорь Сечин.

"Это возможно, мы не исключаем, тем более глубина лицензионного участка позволяет работать без санкционных режимов. Поэтому мы через какое-то время можем провести работу по привлечению партнера", — сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос, возможно ли участие иностранных партнеров в проекте, Сечин заявил: "Думаю, что да. Потому что доступность финансовых ресурсов у иностранных партнеров выше". При этом, говоря об эффективности проекта, Сечин отметил: "Нам достаточно стандартного экономического эффекта, мы для себя определили экономическую эффективность, ниже которой мы инвестрешения не принимаем, поэтому это будет обычная стандартная эффективность для нашей компании".

Ранее в понедельник "Роснефть" приступила к бурению скважины на Хатангском лицензионном участке в море Лаптевых. Старт поисковому бурению дал президент РФ Владимир Путин в ходе телемоста. "Я хочу поблагодарить президента РФ за поддержку, помощь в организации работы, за доверие, которое он оказал нашей компании, доверив работы на этом стратегическом участке", — сказал Сечин.

Скважина, к бурению которой приступила "Роснефть" — "Центрально-Ольгинская-1", будет пробурена с берега полуострова Хара-Тумус под акваторией моря Лаптевых. Проектная глубина скважины составит до 5 тысяч метров с последующей боковой горизонтальной врезкой.

Хатангский лицензионный участок расположен в Хатангском заливе моря Лаптевых на севере Красноярского моря. "Роснефти" принадлежит 28 лицензионных участков на арктическом шельфе с суммарными ресурсами 34 миллиарда тонн нефтяного эквивалента. Доля компании превышает 78% в общей площади участков в Арктике. По оценкам специалистов, к 2050 году арктический шельф будет обеспечивать от 20% до 30% всей российской нефтедобычи.