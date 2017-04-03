"Лукойл" стал спонсором российского этапа "Формулы-1"

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. ПАО "Лукойл" стало спонсором российского этапа "Формулы-1", который пройдет на Сочи Автодроме с 27 по 30 апреля, сообщается в пресс-релизе компании.

Как отметили в компании, статус спонсора FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2017 способствует повышению глобальной узнаваемости бренда компании и создает дополнительные маркетинговые возможности для продвижения ее продукции.

"Компания поддерживает Сочи Автодром с 2016 года. Результаты совместной работы и впечатляющие достижения автоспортивного комплекса, как в рамках круглогодичной деятельности, так и в организации Гран-при России Формулы 1, убедили нас в том, что будет правильным решением стать частью российского этапа в 2017 году", — приводятся в сообщении слова президента ПАО "Лукойл" Вагита Алекперова.