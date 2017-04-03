На Украине заявили, что стали меньше отбирать газа из ПХГ

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости. Украина отобрала за прошедший отопительный сезон 6,7 миллиарда кубометров газа из подземных хранилищ (ПХГ), что на 21% меньше, чем в предыдущем периоде, сообщает в понедельник пресс-служба "Укртрансгаза".

"Во время прохождения текущего отопительного сезона из отечественных газохранилищ было отобрано лишь 6,7 миллиарда кубометров голубого топлива, что на 21% меньше показателя аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении. В частности, в первом квартале текущего года из ПХГ было взято 3,9 миллиарда кубометров газа, что на 1,6 миллиарда меньше показателя прошлого года.

Также Украина 11 марта прекратила отбор газа из ПХГ, и "Укртрансгаз" начал закачку природного газа в хранилища. "Уже удалось накопить более 150 миллионов кубометров голубого топлива", — говорится в сообщении. По данным компании, на сегодня в хранилищах газа хранится 8,23 миллиарда кубометров этого топлива.

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. В результате страна начала отопительный сезон с запасами газа в 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в последние два года.

Власти России и "Газпром" неоднократно выражали опасения относительно прохождения Украиной пиков спроса на газ в связи с недостаточной заполненностью украинских ПХГ. Представители "Нафтогаза" и украинские чиновники, однако, утверждают, что уровень запаса газа в украинских ПХГ достаточен и обещают обеспечить безопасный транзит газа из РФ в Европу. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев 2 марта в очередной раз заявил, что оставшихся в ПХГ Украины запасов топлива достаточно, чтобы без проблем пройти остаток отопительного сезона.

Россия, Украина и ЕК в декабре прошлого года провели трехсторонние переговоры, в ходе которых украинская сторона выразила готовность купить у РФ от 1,5 до 4 миллиардов кубов газа этой зимой, а Россия подтвердила готовность обеспечить поставки газа. Однако договориться стороны так и не смогли, так как Киев настаивал на подписании допсоглашения к контракту с "Газпромом", которое приостановило бы действие условия "бери или плати".