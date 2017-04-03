Посол РФ в Катаре призвал продлить соглашение по сокращению добычи нефти

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. России и странам ОПЕК на предстоящей в мае встрече объединения необходимо приложить усилия для продолжения взятого курса по сокращению уровня добычи нефти и продлить соответствующее оглашение на следующие полгода, заявил в интервью РИА Новости посол России в Катаре Нурмахмад Холов.

"Полагаю, что на предстоящей встрече стран-членов ОПЕК в Вене в мае сего года нам и нашим арабским партнерам необходимо приложить максимум усилий для продолжения взятого курса по сокращению уровня добычи нефти, исходя из интересов экономик всех участников, и продлить Соглашение на следующие полгода", — сказал российский дипломат.

ОПЕК 30 ноября 2016 года договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.

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