Дворкович объяснил, из-за чего российский бюджет теряет деньги

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович заявил, что российский бюджет теряет средства из-за нерешенности научных и технологических проблем, об этом он сказал на расширенном заседании коллегии Минобрнауки в понедельник.

"Мы сталкиваемся с тем, что из-за нерешенности научных проблем, технологических проблем мы вынуждены тратить больше денег, административных ресурсов", — сказал Дворкович.

Он пояснил, что примером тому служит хранение данных операторов мобильной сети.

"Мы идем сейчас по простому пути: нужно хранить все, а потом обрабатывать. Конечно, было бы намного эффективнее и дешевле научиться обрабатывать большие массивы данных в режиме, приближенном к режиму реального времени", — сказал он.