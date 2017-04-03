Китайская корпорация планирует превратить приморское село в портовый город

ВЛАДИВОСТОК, 3 апр — РИА Новости. Китайская корпорация намерена реализовать в Приморье инвестиционный проект по созданию города на территории одного из сел с портом, сообщает пресс-служба администрации края.

"Уже участвующая в развитии порта Зарубино China Merchants Group теперь планирует реализовать в крае крупный инвестиционный проект, направленный на развитие одного из приморских портов по особой, созданной компанией модели: "порт – индустриальный парк – город". Сейчас корпорация занимается проработкой вопросов, связанных с арендой земли, созданием необходимой инфраструктуры, наймом трудовых ресурсов, а также ищет место под реализацию проекта. Инвесторы уже побывали в портах Славянка, Зарубино и Посьет", — говорится в сообщении.

Предполагается, что все три этапа – развитие портового терминала, индустриального парка и города – будут осуществляться одновременно.

"Модель была разработана корпорацией специально для развивающихся территорий и впервые апробирована на Шеньчжэне: маленькую деревню мы превратили в современный крупный город. Эта модель подходит и для Приморского края, в котором сегодня созданы все условия для стремительного и успешного роста", – отметил заместитель генерального директора корпорации Ху Цзяньхуа.

Корпорация China Merchants Group – государственный конгломерат КНР, базирующийся в Гонконге. Многопрофильная корпорация реализует инвестиционные проекты по всему миру в сфере энергетики, судостроения, финансовых услуг, освоения городской недвижимости. Также компания самым крупным инвестором платных дорог в Китае. К концу 2016 года общая сумма капитала China Merchants Group составила один триллион долларов США.