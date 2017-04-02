Иванов рассказал, как заставить компании инвестировать в воодочистку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил обязать крупные предприятия, расположенные по берегам рек, брать воду ниже по течению, а сброс осуществлять выше по течению, это заставит предприятия вкладываться в хорошую водоочистку.

"Определенные деньги (в этом году) выделены, в том числе, на водоочистку. Очень старые сооружения, пусть появляются новые предприятия. По Самарской области, я хорошо знаю, много химических производств, которые не соблюдают, мягко говоря, чистоту сбрасываемых сточных вод. Есть у меня одна идея, эта идея может показаться фантастической. Но вообще это не моя идея — это мировая практика: все крупные предприятия, расположенные по берегам рек, обязуются брать воду ниже по течению водозабора, а сброс выше по течению. Понимаете коварство моей мысли?", — сказал Иванов на Медиафоруме ОНФ.

Он уточнил, что в таком случае предприятие будет брать воду для своих нужд, если оно не будет ее очищать, "то самое вредное — оно само брать и будет". "Вот только это, на мой взгляд заставит предприятия срочно вкладываться в хорошую водоочистку. Еще раз повторяю: верх по течению — водосброс, а ниже по течению — водозабор", — пояснил Иванов.