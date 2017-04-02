"Газпром" увеличил в марте экспорт газа в дальнее зарубежье на 3,3%

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости/Прайм. Поставки "Газпрома" в дальнее зарубежье в марте выросли на 3,3%, или на 496 миллионов кубометров по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, говорится в сообщении компании.

‎"С 1 по 31 марта 2017 года поставки "Газпрома" зарубежным партнерам увеличились на 3,3% (496 миллионов кубометров) по сравнению с мартом 2016 года", — говорится в сообщении.

"Хорошую динамику роста спроса показывают страны, которые смогут получать газ из России по "Турецкому потоку". Так, экспорт в Турцию вырос на 51%, в Сербию — на 37,6%, в Болгарию — на 19,4%", — говорится в сообщении.