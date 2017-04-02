NYT: экс-советник Трампа Флинн раскрыл данные о своих доходах

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн раскрыл информацию об 1,3 миллиона долларов своих доходов, полученных им с 2014 года за работу на технологические компании, политические группы, а также за выступления, пишет газета New York Times.
По данным осведомленного источника газеты Washington Post, первая версия документа была черновиком, которая должна была пройти через обычную процедуру проверки и корректировки. Этот процесс был приостановлен из-за отставки Флинна. Затем чиновники Белого дома попросили его закончить процедуру и уточнить все организации, которые платили за его речи.Washington Post, среди источников его доходов названы телеканал RT, американская авиатранспортная компания, входящая в состав компании "Волга-Днепр", а также американская компания, подконтрольная "Лаборатории Касперского".
Флинн ушел в отставку, после того как в прессе появились предположения о том, что генерал дезинформировал вице-президента США Майка Пенса и других представителей администрации о своем общении с российским послом Сергеем Кисляком. К Флинну были также вопросы в связи с лоббистской деятельностью в интересах Турции, за которую его фирма получила 500 тысяч долларов.
Россия в прошлом неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб во вмешательстве в выборы в США. Администрация Трампа также опровергала эти обвинения.