NYT: экс-советник Трампа Флинн раскрыл данные о своих доходах

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн раскрыл информацию об 1,3 миллиона долларов своих доходов, полученных им с 2014 года за работу на технологические компании, политические группы, а также за выступления, пишет газета New York Times.

Первая версия финансовой отчетности была подана в управление этики и в Белый дом 11 февраля – за несколько дней до того, как ему пришлось покинуть свой пост. Сообщается, что тогда он не раскрыл названия компаний, для которых готовил свои публичные выступления.

По данным осведомленного источника газеты Washington Post, первая версия документа была черновиком, которая должна была пройти через обычную процедуру проверки и корректировки. Этот процесс был приостановлен из-за отставки Флинна. Затем чиновники Белого дома попросили его закончить процедуру и уточнить все организации, которые платили за его речи.

Как уточняет Washington Post , среди источников его доходов названы телеканал RT, американская авиатранспортная компания, входящая в состав компании "Волга-Днепр", а также американская компания, подконтрольная "Лаборатории Касперского".

Флинн ушел в отставку, после того как в прессе появились предположения о том, что генерал дезинформировал вице-президента США Майка Пенса и других представителей администрации о своем общении с российским послом Сергеем Кисляком. К Флинну были также вопросы в связи с лоббистской деятельностью в интересах Турции, за которую его фирма получила 500 тысяч долларов.

Россия в прошлом неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб во вмешательстве в выборы в США. Администрация Трампа также опровергала эти обвинения.