Дворкович: единого мнения по новой налоговой системе пока нет

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Правительство РФ продолжает обсуждать новую структуру налоговой системы РФ, пока единой позиции в кабмине нет, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
"У меня нет какой-то законченной позиции на эту тему, и почти ни у кого в правительстве нет. Нужно очень внимательно, аккуратно считать, обсуждать в разных кругах. Мы скоро начнем это делать более активно, скорее всего, уже через три недели на Красноярском форуме будет уже достаточно серьезное обсуждение", — добавил он.
Ранее в субботу Дворкович рассказал, что контуры будущей налоговой системы будут зависеть от администрируемости налогов: ставки тех налогов, которые собираются лучше, можно будет повысить, а тех, которые собираются хуже – снизить. При этом он подчеркнул, что революционных изменений ставок не будет.