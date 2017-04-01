Дворкович: единого мнения по новой налоговой системе пока нет

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Правительство РФ продолжает обсуждать новую структуру налоговой системы РФ, пока единой позиции в кабмине нет, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Это обсуждение, дискуссия сейчас идет. Мы никуда не торопимся, время есть. Здесь очень важно не совершить ошибку серьезную, потому что это довольно радикальная перестройка не налоговой системы, а системы социальной поддержки, социальной политики в целом. И здесь надо действовать очень аккуратно", — сказал Дворкович.

"У меня нет какой-то законченной позиции на эту тему, и почти ни у кого в правительстве нет. Нужно очень внимательно, аккуратно считать, обсуждать в разных кругах. Мы скоро начнем это делать более активно, скорее всего, уже через три недели на Красноярском форуме будет уже достаточно серьезное обсуждение", — добавил он.

Ранее в субботу Дворкович рассказал, что контуры будущей налоговой системы будут зависеть от администрируемости налогов: ставки тех налогов, которые собираются лучше, можно будет повысить, а тех, которые собираются хуже – снизить. При этом он подчеркнул, что революционных изменений ставок не будет.