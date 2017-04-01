Дворкович надеется на решение вопроса поставок российских товаров в Турцию

МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович не исключил, что России, возможно, придется ответить Турции, если та будет препятствовать поставкам российских товаров, но надеется, что до этого не дойдет и возобладает здравый смысл.

"Если они будут в отношении наших, то может и придется, не исключено. Надеюсь, что все-таки здравый смысл возобладает", — сказал Дворкович, отвечая в субботу на вопрос журналистов, не придется ли России "закручивать гайки" в отношении поставок товаров из Турции.

Власти Турции с 15 марта изменили порядок ввоза некоторых видов сельхозпродукции для переработки внутри страны, в том числе пшеницы и подсолнечного масла. При этом Россия не попала в перечень стран, имеющих право на беспошлинные поставки. Минсельхоз РФ заявлял, что подобное решение Анкары может привести к полному прекращению ввоза российской пшеницы, кукурузы, бобовых и риса в Турцию и переориентации поставок на другие рынки.